Il Pescara vince contro la Fermana 1-3 ed è sesto: play-off contro il Pontedera

La squadra di Cascione vince al Recchioni e si prende il 6° posto finale in regular season. Una vittoria legittimata nel primo tempo. I marchigiani retrocedono in serie D. Merola (17 gol) e compagni inizieranno i play-off dal 1° turno del girone, giocando in casa in gara secca contro la nona classificata. Gli spareggi partiranno in ritardo, domani l’ufficialità dello slittamento in una conferenza stampa della Lega Pro.

La cronaca live.

27′ p.t. GOL PESCARAAAA!!!! Accornero, innescato da Franchini, serve Merola che incrocia con il sinistro: diagonale che passa tra le gambe del portiere e s’infila in rete.

42′ p.t. GOL PESCARAAAA!!!! Raddoppio del Delfino con Franchini: gran tiro di sinistro a giro all’incrocio del centrocampista, al secondo centro stagionale! 0-2!

Fine primo tempo.

4′ s.t. GOL PESCARAAA!!!! Milani, servito da Merola, segna il terzo gol con un piattone dal limite dell’area piccola! 0-3!

12′ s.t. PALO di Tunjov! Punizione dell’estone che bacia il legno.

40′ s.t. GOL FERMANA! L’abruzzese ed ex di turno Manuel Giandonato accorcia le distanze con un gran destro.

Partita finita.

FERMANA – PESCARA 1-3

FERMANA (3-5-2) Borghetto; Heinz, Fort (dal 1′ s.t. Spedalieri), Carosso; Niang (dal 40′ s.t. Condello), Malaccari (dal 18′ s.t. Pistolesi), Giandonato, Misuraca, Petrungaro; Paponi, Sorrentino (dal 27′ s.t. Giovinco). A disp. Furlanetto, Eleuteri, Marcandella, Gianelli, De Santis, Semprini, Petrelli. All. Mosconi.

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Franchini (dal 7′ s.t. De Marco), Dagasso Tunjov (dal 28′ s.t. Capone); Merola (dal 18′ s.t. Vergani), Cuppone (dal 28′ s.t. Sasanelli), Accornero. A disp. Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Pierno, Moruzzi, Pellacani, Staver, Meazzi, Cangiano. All. Cascione.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

RETI: 27′ p.t. Merola (P), 42′ p.t. Franchini (P); 4′ s.t. Milani (P), 40′ s.t. Giandonato (F)

NOTE: spettatori 1.677, incasso 7.710 euro; espulso Carosso (F) al 12′ s.t. per fallo da ultimo uomo; ammoniti Merola (P), Giandonato (F), Petrungaro (F), Franchini (P), Niang (F), Floriani (P); recupero 3′ p.t., 3' s.t.