Il Pineto attende la visita dell'Arezzo, Beni recupera tutti

PINETO. Una vittoria che manca da un mese e la voglia di ritrovarla. È con queste motivazioni che il Pineto si avvicina allo scontro diretto di domenica pomeriggio alle 14, al Mariani-Pavone, contro l'Arezzo.

All'andata, in Toscana, il Pineto conquistò la prima vittoria esterna di questo campionato, riuscendo a spuntarla per 2-1 e siglando il gol decisivo in pieno recupero, con una prodezza di Volpicelli.

Beni ha voluto giocare un test amichevole contr la Primavera di Sansovini, provando la coppia centrale Marafini-Ingrosso. Hanno giocato anche Evangelisti e Amadio, che potrebbero rientrare, magari a gara in corso. Baggi e Borsoi i terzini. Sannipoli, Lombardi e Germinario in mediana, Teraschi (pienamente recuperato dopo gli acciacchi dell'ultima partita a Fermo) o Njambe con Chakir e Volpicelli nel tridente.

L'arbitro sarà Marotta di Sapri.