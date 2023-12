Il Pineto chiude il 2023 con una sconfitta nel bunker della Torres (1-0)

Chiude il girone d’andata e il 2023 con un ko, il Pineto, che in casa della Torres (capolista per una notte del girone B) imbattuta tra le mura amiche, viene punita da una punizione di Scotto dopo soli 6′. Vincono 1-0 i sardi, contro la squadra di Amaolo che resta sempre dentro la partita, ma regala un tempo e si sveglia solo nella mezzora finale, con l’ingresso di Njambe.

Due grandi occasioni per i teramani per pareggiare, sprecate malamente dal tandem Chakir-Germinario al 35′ e poi proprio da Njambe al 43′, solo davanti alla porta dei sardi, ma frettoloso nel calciare in porta.

Biancazzurri in dieci nel finale per il rosso a Ingrosso, che salterà la prima di ritorno in casa, il 7 gennaio, contro il Gubbio.

Sardegna amara per i ragazzi del presidente Brocco, che non perdevano in campionato dal recupero di Olbia dello scorso 2 novembre. A Sassari la quarta sconfitta in campionato. Ma il cammino di Volpicelli e compagni nel girone d’andata resta da sogno. Nel 2024, riprenderà la corsa verso la prima, storica salvezza nei professionisti.

TORRES – PINETO 1-0

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Fabriani (dal 32′ s.t. Verducci); Ruocco; Scotto (dal 38′ s.t. Goglino), Fischnaller (dal 32′ s.t. Diakitè). A disp. Petriccione, Pinna, Kujabi, Siniega, Lora, Nunziatini, Masala, Sanat, Pelamatti, Garau, Cester. All. Greco.

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti (dal 16′ s.t. Njambe), De Santis (dal 32′ s.t. Della Quercia), Ingrosso; Villa, Baggi (dal 29′ s.t. Chakir), Lombardi, Germinario (dal 32′ s.t. Foglia), Borsoi (dal 33′ s.t. Iaccarino); Volpicelli, Gambale. A disp. Mercorelli, Marafini, Macario. All. Amaolo.

ARBITRO: Costanza di Agrigento.

RETI: 6′ p.t. Scotto (T)

NOTE: espulsi Ingrosso (P) per doppia ammonizione al 50′ s.t.; ammoniti Ingrosso (P), Scotto (T); recupero 2′ p.t.