Il Pineto si ferma a Olbia: decide Ragatzu (1-0)

OLBIA. S’interrompe in Sardegna la serie utile del Pineto che durava da 4 partite: l’Olbia vince 1 a 0 grazie al graffio del suo uomo simbolo, Ragatzu, prima dell’intervallo. La squadra di Amaolo sotto tono rispetto alle ultime uscite, senza il portiere titolare Tonti squalificato e con Mercorelli tra i pali (debutto stagionale dal 1′).

In difesa c’è Marafini, rientra anche Amadio in regia dopo la squalifica. Olbia senza l’ex Pescara Dessena, squalificato. C’è il talento vastese Cavuoti, di proprietà del Cagliari. La partita non è certo spettacolare, complice il vento forte che soffia su Olbia e la stanchezza che condiziona entrambe le squadre, reduci dal tour de force di ottobre. Gli abruzzesi nel primo tempo non riescono mai ad impensierire la difesa locale, tornando negli spogliatoi in svantaggio solo per merito di Ragatzu, ex Lanciano (seconda parte della stagione 2013/2014), e del suo destro chirurgico: l’attaccante segna dal limite dell’area al 36′, quinto gol stagionale.

Il Pineto nella ripresa passa al 4-4-2 alzando Teraschi più vicino agli attaccanti. Il momento migliore degli abruzzesi intorno al 20′, con due chance importanti, entrambe capitate sui piedi dell’esterno pescarese. La prima al 21′: mischia in area, i sardi si salvano. La seconda al 23′, con il tiro a volo sempre di Teraschi, che finisce alto. Nel recupero la più ghiotta occasione per i biancazzurri: Njambe costringe Rinaldi alla parata più difficile della serata. L’Olbia è salva, il Pineto resta a secco: è la terza sconfitta stagionale dopo 12 giornate. Lunedì prossimo l’ultima all’Adriatico di Pescara, contro la Fermana, per un immediato riscatto.

OLBIA – PINETO 1-0

OLBIA (4-2-3-1): 1 Rinaldi; 3 La Rosa (dal 14′ s.t. Contini), 5 Bellodi, 6 Incerti, 10 Ragatzu, 18 Nanni (dal 38′ s.t. Corti), 20 Cavuoti (dal 20′ s.t. Zallu), 21 Biancu (dal 38′ s.t. Mameli), 23 Arboleda, 39 Motolose, 43 Montebugnoli. A disp. Palmisani, Van Der Want, Palomba, Belloni, Fabbri, Di Nunzio, Scapin. All. Greco.

PINETO (3-5-2): 1 Mercorelli; 24 Evangelisti, 23 De Santis (dal 36′ s.t. Della Quercia), 14 Marafini (dal 14′ s.t. Villa); 70 Teraschi (dal 28′ s.t. Borsoi), 27 Baggi (dal 14′ s.t. Lombardi), 6 Amadio, 8 Germinario, 11 Njambe; 9 Gambale (dal 14′ s.t. Chakir), 7 Volpicelli. A disp. Grilli, Di Filippo, Ruggiero, Ingrosso, Macario, Foglia. All. Amaolo.

Arbitro: Grandino di Alessadria.

RETI: 36′ p.t. Ragatzu (O).

NOTE ammoniti Nanni (O), Baggi (P), Germinario (P); recupero 5′ s.t