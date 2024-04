Il "prof" Aiello vola in Africa: dall'Abruzzo alla Nazionale dello Zambia

PESCARA. Una vita nel calcio a cinque italiano, dalle vette della serie A (con Perugia, Acqua&Sapone e Pescara) all'attuale stagione ai vertici della A2 con la Tombesi Ortona. E ora un'esperienza in Africa. Paolo Aiello, 44enne preparatore atletico tra i più apprezzati del futsal nazionale, calabrese ma ormai abruzzese d'adozione, è il nuovo consulente della Nazionale di futsal dello Zambia. Nel Paese africano da anni lavora il c.t. Andrea Cristoforetti, ex giocatore di calcio a cinque anche in Abruzzo, che ha voluto Aiello come membro esterno del suo staff. Qualche anno fa, lo Zambia fu ospite al Pala Santa Filomena dell'Acqua&Sapone Futsal per giocare delle amichevoli. Lì il primo contatto Aiello-Cristoforetti. Ora i due collaboreranno, a distanza, per aiutare i ragazzi dello Zambia ad allenarsi come professionisti e competere nelle prossime sfide ufficiali.

Per Aiello, che in serie A ha vinto praticamente tutto (con l'Acqua&Sapone: scudetto con Juniores e prima squadra, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe, 1 Winter Cup), la prima esperienza internazionale. Ma sicuramente solo l'inizio di una nuova fase della carriera anche fuori dai confini italiani.