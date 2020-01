Il Teramo torna a vincere in Sicilia

LENTINI. Il Teramo torna a vincere, due mesi di astinenza potevano bastare. E lo fa in trasferta, in Sicilia, grazie a una rete di Magnaghi nel primo tempo. Le ultime sei partite, dalla vittoria casalinga di misura col Bisceglie a ieri, hanno forse condizionato il cammino del Teramo in questo campionato. Però il blitz di Lentini, in casa di una Sicula Leonzio che resta nei bassifondi della classifica, possono far iniziare un nuovo torneo per i ragazzi di Bruno Tedino. La strada resta ancora parecchia da fare, perché il Teramo ha palesato una discontinuità di rendimento – nell’arco dello stesso match – che deve far riflettere. Contro squadre in difficoltà, come la Sicula Leonzio, può andare anche bene, ma in altre circostanze avrebbe potuto costar caro.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SICULA LEONZIO - TERAMO 0-1

SICULA LEONZIO (4-3-3): Polverino 5,5; Parisi 6 (16’ st De Rossi 6), Tafa 6, Ferrini 5,5 (35’ st Lescano sv), Sabatino 6; Palermo 5,5, Bucolo 5 (1’ st Esposito 6), Sicurella 5,5; Vitale 5 (16’ st Petta 6), Scardina 5, Grillo 5 (1’ st Catania 5). A disp.: Governali, Lia, Cozza, Maimone, Terranova, Bollino. All.: Bucaro 5.

TERAMO (4-3-2-1): Tomei 6,5; Cancellotti 6, Cristini 6,5, Soprano 7, Tentardini 6,5; Santoro 6, Viero 6 (16’ st Arrigoni 6), Ilari 6,5; Costa Ferreira 5,5, Bombagi 7 (40’ st Birligea sv); Magnaghi 7 (24’ st Iotti 6). A disp.: Lewandowski, Florio, Martignago, Minelli, Cappa, Cianci. All.:Tedino 6,5.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia 6

Rete: pt 20’ Magnaghi.

Note: spettatori 700 circa, di cui 27 ospiti. Ammoniti: Tafa, Viero, Catania, Sicurella. Angoli 3-5. Recupero pt 0', st 3'