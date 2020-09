Ilari sbaglia, la Reggina non perdona

REGGIO CALABRIA. Che fosse un’impresa ardua prendersi la trasferta di Bologna, per un’improbabile e storico terzo turno di Coppa Italia, si sapeva. E, infatti, il Teramo ha lasciato già la competizione tricolore, anche se lo ha fatto a testa alta, contro una Reggina che ha fatto il minimo indispensabile per passare il turno. Gara abbastanza equilibrata al Granillo, con i biancorossi che possono recriminare per un ottimo avvio di partita e per un’occasione limpida capitata ad Ilari. Di solito, quando sprechi quelle chance lì, in quel determinato momento della partita, contro un avversario qualitativamente superiore, sai bene che difficilmente il treno passerà un’altra volta. Così i vagoni non sono più passati sulla stazione del Granillo, col Teramo rimasto sulla banchina ad attendere, osando solo nella parte finale quando gli amaranto avevano ormai deciso di portare a casa il risultato compiendo uno sforzo minimo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

REGGINA-TERAMO: 1-0

REGGINA (3-5-2): Guarna; Delprato, Stavropoulos, Di Chiara (23’ st, Rolando); Peli, Bianchi (16’ st, Crisetig), Faty (16’ st, Bellomo), Folorunsho, Liotti (16’ st, Cionek); Mastour (33’ st, Denis), Lafferty. A disposizione: Plizzari, Farroni, Menez, Rossi, Denis, Gasparetto. Allenatore: Toscano.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Soprano (21’ pt, Diakite), Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari (16’ st, Di Francesco), Bombagi (16’ st, Pinzauti), Mungo (30’ st, Santoro); Birligea (30’ st, Costa Ferreira). A disposizione: Lewandowski, Trasciani, Arrigoni, Iotti. Allenatore: Paci.

Arbitro: Santoro, di Messina.

Rete: pt 33’, Di Chiara.

Note: ammoniti Ilari, Viero e Folorunsho. Recupero pt 2', st 4’.

