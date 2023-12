L'abruzzese Zauri sul trono di Malta, la Supercoppa è sua

Luciano Zauri nella storia del calcio maltese. Il 45enne marsicano di Pescina, ex giocatore e allenatore del Pescara, oggi allena gli Hamrun Spartans, una delle formazioni più ambiziose dell'isola. E nelle ultime ore ha alzato al cielo la Supercoppa di Malta (BOV Super Cup) stravincendo la finale contro il Birkirkara. Dopo aver perso la finale d'andata 3-0, gli Spartans hanno rifilato un sonoro 4-0 agli avversari, festeggiando così la vittoria di un titolo storico, che mancava da anni.

Con Zauri in panchina, il club vince la sesta coppa, e lo fa dopo ben 31 anni di digiuno (ultimo successo datato 1992). Altro record per l'ex difensore di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Samp: con il successo in Supercoppa, mantiene il 100% di vittorie nelle finali di coppa disputate dalla società. Oltre a Zauri in panchina, tra i pali degli Spartans c’è Federico Marchetti, portiere classe 1983, ex Lazio, amico del tecnico con cui spesso ha passato giornate e serate libere proprio a Pescara.

Ora per Zauri parte la caccia allo scudetto maltese: è secondo a meno sei punti dalla vetta, occupata dal Floriana.