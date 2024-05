L'Italia di Quesada torna ad allenarsi al Fattori dell'Aquila

L'Abruzzo e lo stadio "Tommaso Fattori" dell'Aquila tornano a tingersi di azzurro: dopo il tutto esaurito fatto registrare in occasione della sfida di rugby tra l'Italia U19 ed i pari età dell'Inghilterra, l'impianto del capoluogo abruzzese sarà il teatro degli allenamenti dell'Italia di Gonzalo Quesada dal 19 al 22 giugno, in preparazione al tour estivo che porterà Lamaro e compagni ad affrontare nel mese di luglio Samoa, Tonga e Giappone.

Il 'Fattori', uno degli impianti simbolo del rugby italiano, ospiterà le sedute tecniche degli azzurri in vista del trittico

estivo nel Pacifico del Sud e darà modo alla nazionale, reduce dal miglior Sei Nazioni della propria storia, di toccare con

mano la passione e il calore del pubblico abruzzese quando, venerdì 21 giugno, le porte dell'allenamento mattutino si

apriranno per accogliere appassionati di tutte le età. Cancelli aperti dalle 9.30 per consentire al pubblico di

accedere agli spalti e inizio della seduta tecnica fissato per le ore 10, nella riproposizione di un appuntamento che già nel

2015 - quando l'Italia all'epoca allenata da Brunel preparò a L'Aquila la Rugby World Cup inglese - aveva attirato migliaia di appassionati.

Concluso l'allenamento di venerdì mattina, l'ultimo prima di volare in Nuova Zelanda per la seconda fase della preparazione ai test estivi, lo staff e gli atleti della nazionale saranno a disposizione del pubblico per una classica seduta di foto e autografi.