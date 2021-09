La coppa degli Europei a Pescara per i calendari di Eccellenza / VIDEO

PESCARA. La Coppa vinta dall'Italia agli Europei esposta a Pescara per i calendari di Eccellenza. Si è conclusa poco fa all'Aurum l'iniziativa del comitato regionale della Figc che ha dato l'opportunità agli sportivi di ammirare dal vivo la Coppa Henry Delaunay, ovvero il trofeo alzato di recente a Wembley dagli azzurri di Roberto Mancini, neo campioni d'Europa. Dalle ore 10 alle 16 tanti appassionati si sono fatti immortalare accanto al trofeo in una foto ricordo. Dalle 17 in poi, nella sala Flaiano, fari puntati sui calendari di Eccellenza, con il presidente della Figc Gabriele Gravina ospite d'onore accanto al consigliere federale Daniele Ortolano e al presidente della Figc Abruzzo Ezio Memmo. Tra i presenti, i vertici delle diciotto società di Eccellenza, i sindaci dei club che militano nel campionato regionale e molte autorità sportive e politiche regionali.

"Chiederò di nuovo alla Lega nazionale dilettanti", il messaggio di Gravina ai dirigenti dei club, "di accreditare i costi anticipati dalla società per partecipare ai campionati che non sempre si sono disputati. Dobbiamo intervenire, non è pensabile fare pagare di nuovo le spese, bisogna trovare un meccanismo lineare e coerente. So cosa significa essere dirigente di una società, il mio impegno è darvi risposte concrete e veloci", ha promesso il numero uno della Federcalcio.

Gravina parla ai dirigenti del calcio abruzzese e porta la coppa degli Europei Il presidente Figc a Pescara per i calendari del campionato di Eccellenza, tifosi in fila per la foto ricordo (video G. Lattanzio)

ECCELLENZA ABRUZZO - GARE DELLA PRIMA GIORNATA

ALBA ADRIATICA - SPOLTORE

BACIGALUPO VASTO MARINA - GIULIANOVA

CAPISTRELLO - L'AQUILA

IL DELFINO CURI PESCARA - RENATO CURI ANGOLANA

PENNE - LANCIANO

SAMBUCETO - AVEZZANO

TORRESE - CASALBORDINO

VIRTUS CUPELLO - PONTEVOMANO

2000 CALCIO MONTESILVANO - VILLA 2015