La Tombesi Ortona sul gradino più alto: promossa in Serie A2 Elite

ORTONA. Un trionfo annunciato? Forse sì, anche se ci è voluta la certificazione dei numeri e della classifica: la Tombesi Ortona vince il proprio girone di serie A2 e vola nella nuova Serie A2 Elite, la seconda categoria del calcio a cinque nazionale maschile. I gialloverdi del presidente Alessio Tombesi, guidati dal mister Morena e dal preparatore Aiello, diventano adesso la società di punta del movimento regionale, non essendoci più alcuna formazione abruzzese nella massima serie A, la A.

Un successo costruito con una programmazione iniziata l'anno scorso, in B, dopo un'amara retrocessione. Con la solita passione e con innesti di qualità (i giovani Mambella, Iervolino, Zappacosta e altri ancora), l'Ortona ha vinto due campionati di fila e oggi festeggia il ritorno nella seconda divisione nazionale, in cui aveva militato fino a pochi anni fa, quando si chiamava semplicemente A2. Dalla prossima stagione si giocherà invece nella nuova A2 Elite, porta d'ingresso alla massima serie.

Grande festa in casa gialloverde dopo il successo all'ultima giornata nel derby contro il Celano che ha sancito il trionfo di capitan Dario Dell'Oso e compagni.

In serie A2, play-off per l'Academy Pescara e salvezza per il Celano, ai play-out la Real Dem Montesilvano.

Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha commentato il successo della Tombesi sui suoi social: "Il sogno è realtà, la Tombesi C5 Ortona ha conquistato la promozione nella prestigiosa Serie A2 Elite portando l'Abruzzo ai vertici del calcio a 5 nazionale! Le mie più sincere congratulazioni alla squadra e alla dirigenza per questo straordinario traguardo raggiunto con impegno e determinazione".