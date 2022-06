Le signore del tennis si sfidano per il titolo italiano

CITTÀ SANT'ANGELO. Le signore del tennis italiano si affronteranno da domani fino a domenica sulla terra rossa del Ct Silvi a Città Sant’Angelo per aggiudicarsi il titolo italiano a squadre lady 45. Un fine settimana all’insegna dello spettacolo sportivo, considerando il valore tecnico delle atlete, tra cui spiccano i nomi di Valentina Padula, neo campionessa europea di categoria, Katy Agnelli, con all’attivo ben 4 titoli europei, del Match Ball Firenze, e Silvia Sanna, campionessa europea di doppio 2021, del Circolo Oasi di Pace di Roma, che si sfideranno nel quadrangolare con le colleghe delle rispettive squadre del Ct Firenze e del Circolo Canottieri Lazio.

“Con orgoglio", dice Silvestro Di Berardino, presidente del Circolo Tennis Silvi, "abbiamo accolto l’organizzazione dell’evento da parte della Federazione. Siamo convinti, infatti, che oltre al valore sportivo e sociale il tennis possa rappresentare per l’Abruzzo un elemento di richiamo turistico. La nostra volontà è quella, insieme a tutto il movimento tennistico locale, di promuovere altri appuntamenti di cartello, sia nell’ambito dei tornei per veterani, sia per i giovani”.

L'appuntamento è al centro sportivo di Città Sant’Angelo, venerdì mattina, a partire dalle nove, con i primi incontri della giornata. Le finali sono previste domenica con, al termine, cerimonia di premiazione.