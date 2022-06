Leo Junior torna in città, rimpatriata con gli amici: "Amo Pescara"

PESCARA. Leo Junior a Pescara, toh chi si rivede! Appena due anni in biancazzurro alla fine degli anni Ottanta con Galeone, dal 1987 al 1989, ma a distanza di decenni il rapporto e l’affetto sono rimasti immutati. E oggi, a 67 anni, commentatore calcistico famoso in Brasile, rieccolo nella città che lo ha trattato come un re ai tempi della serie A. Dopo tre anni - con il Covid ha preferito non muoversi da Rio de Janeiro - è di nuovo a Pescara per trascorrere le vacanze con gli amici di un tempo.

E’ stato lui stesso su Facebook a rivelare la presenza in Abruzzo: «Torno a Pescara dove siamo (lui e la famiglia, ndr) stati molto felici, tanto dentro come fuori dal campo». E poi: «Alcuni momenti come il mio addio al calcio, sfide contro Maradona, Rijkaard e Edu Marangon. Sono passati 33 anni di questi momenti indimenticabili! Grazie Pescara società e, soprattutto, città», le parole dell’ex centrocampista brasiliano.

Ovviamente, Junior in città non è passato inosservato. Caccia al selfie ovunque. Un piacevole bagno di folla allo stabilimento balneare e poi per le vie del centro. E a sera a cena con gli amici. Quelli di un tempo. Alcuni compagni di squadra come Antonio Martorella, Andrea Camplone e Franco Marchegiani.

E via con il libro dei ricordi da sfogliare rammentando ricordi e curiosità. Ha giocato nel Flamengo, nella nazionale brasiliana e nel Torino - tra gli altri - ma quei due anni a Pescara occupano un posto speciale nel cuore di Leo Junior. Due anni nel Pescara di Galeone, l’unico capace di conquistare una salvezza in serie A. Gasperini durante la preparazione estiva cedette a Junior la fascia di capitano. Una stagione ricca di soddisfazioni, la prima. Ecco perché ancora oggi Junior è un beniamino della tifoseria biancazzurra e lui si emoziona ripensando a quei due anni in cui «sono stato felice». (r.c.)