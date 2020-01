Melchiorri vuole il Pescara, il Delfino tratta col Perugia 

PESCARA. È ripartito l’assalto a Federico Melchiorri. Il Pescara ha rotto gli indugi e ieri è tornato con decisione sull’attaccante del Perugia. Negli ultimi giorni sono sfumati tre obiettivi di mercato e il Delfino, adesso, non può più sbagliare. Luca Vido ha scelto Pisa, Raul Asencio ha firmato per il Cosenza e Stefano Pettinari ha lasciato Trapani per il Crotone. Tre colpi mancati, che hanno messo alle strette il club biancazzurro, il quale ieri mattina ha incontrato l’entourage di Federico Melchiorri. Matteo Rossetti e Simone Settembri, gli agenti del centravanti marchigiano, nel primo pomeriggio sono arrivati negli uffici del presidente Daniele Sebastiani per provare ad imbastire la trattativa. Melchiorri, 33 anni, già a Pescara nel torneo di serie B 2014-2015 (14 gol segnati), tornerebbe di corsa in riva all’Adriatico e ha già dato il placet al trasferimento e ieri i suoi procuratori hanno trovato l’intesa di massima con il presidente Daniele Sebastiani e il diretto sportivo Antonio Bocchetti.

Tra le parti è stato trovato l’accordo che prevede un contratto fino al 30 giugno 2022. La punta da tempo è in rotta di collisione con il club umbro e, qualche mese fa, aveva anche chiesto la rescissione del contratto. Cosa che il club di Massimiliano Santopadre ha seccamente rifiutato.

Il Pescara lunedì aveva fatto un primo sondaggio ufficiale con i perugini, esattamente con il direttore sportivo Roberto Goretti, chiedendo la cessione di Melchiorri. La risposta degli umbri è stata chiara: almeno 500mila euro per il cartellino.

I giorni, però, passano, Melchiorri vuole lasciare il club biancorosso, che non si può permettere di tenere in rosa un giocatore scontento e con il contratto in scadenza a fine giugno, anche se c’è una clausola di rinnovo automatico alla 27esima presenza.

I biancazzurri, dopo l’incontro avuto ieri con gli agenti dell’attaccante nativo di Treia, stanno ragionando sulla strategia da adottare. La prima offerta sarebbe strutturata così: un conguaglio immediato pari a 150-200mila euro ed eventuali bonus da riconoscere al Perugia a seconda degli obiettivi (play off, promozione in serie A, presenze e gol). La seconda, invece, quella che piacerebbe parecchio al Perugia, sarebbe uno scambio con il difensore Gennaro Scognamiglio, chiesto espressamente da Serse Cosmi.

Questa strada, però, al momento è poco praticabile perchè Melchiorri va in scadenza di contratto, invece Scognamiglio ha un altro anno di contratto con il Pescara e non vorrebbe lasciare l’Abruzzo. Per quanto riguarda la difesa, il Delfino punta sempre il mirino sul 20enne Matteo Gabbia del Milan.

