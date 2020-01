Niente bomber, il Pescara non piazza il colpo in attacco

PESCARA. Niente bomber. Il Pescara non riesce a piazzare il colpo in attacco. Il club biancazzurro ha provato fino all’ultimo a strappare al Perugia il 32enne Federico Melchiorri, ma, nonostante i 300mila euro offerti per il cartellino del giocatore, la società biancorossa ha deciso di non cedere la punta. Tentativo a vuoto anche per l’altro attaccante degli umbri, Pietro Iemmello. Il capocannoniere della serie B è stato vicinissimo al Pescara, però, anche in questo caso, il Perugia ha preferito non privarsene. Il Pescara, d’accordo col Benevento, club che detiene il cartellino di Iemmello, ha offerto quasi 400mila euro più bonus alla società umbra. I dirigenti biancorossi, in un primo momento, avevano accettato l’offerta, salvo poi tornare indietro e blindare l’attaccante. In riva all’Adriatico arriva Manuel Pucciarelli del Chievo. Il 28enne attaccante dei clivensi sbarca in Abruzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pucciarelli, 2 gol in 8 presenze quest’anno con la maglia gialloblù, è una seconda punta che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di rifinitore alle spalle del tandem offensivo. Dalla Juventus, infine, arriva il centrocampista Luca Clemenza, classe 1997, ex Ascoli e Padova.

I MOVIMENTI DI MERCATO DEI BIANCAZZURRI

ARRIVI: Fabrizio Alastra (p, 22 anni, Parma) Simone Madonna (c, 19 anni, Parma) Manuel Pucciarelli (a, 28 anni, Chievo) Luca Clemenza (c, 22 anni, Juventus) Nicolas Belloni (a, 18 anni, River Plate).

PARTENZE: Elhan Kastrati (p, 23 anni, Trapani) Matteo Ciofani (d, 31 anni, Bari) Davide Vitturini (d, 22 anni, Feralpisalò) Alessandro Celli (d, 22 anni, Rieti) Svante Ingelsson (c, 21 anni, Kalmar) Andrea Cisco (a, 21 anni, Novara) Matteo Brunori (a, 25 anni, Juventus) José Machìn (c, 22 anni, Monza).

