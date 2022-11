Non solo Mesik, il Delfino pensa a Spalluto. E Se parte Tupta può arrivare l’attaccante

PESCARA. Le idee sono ben chiare da più di un mese e adesso è arrivato il momento di passare in azione. Nonostante le smentite di facciata, il ds Daniele Delli Carri è molto attivo sul mercato in proiezione dell’apertura della sessione invernale che aprirà il 2 gennaio. È praticamente definito l’ingaggio del difensore Ivan Mesik dal Nordsjælland. Biancazzurri e danesi devono trovare l’intesa sugli ultimi dettagli, ma il 21 centrale ha già detto di sì al Delfino e dovrebbe sbarcare in Abruzzo tra una decina di giorni. Non solo Mesik, però, perchè Delli Carri è molto attento anche su tante altre situazioni.

Occhio al reparto offensivo. Anche se Lescano e Cuppone sono blindati, nonostante alcune richieste dalla serie B, il ds del Pescara sta osservando con attenzione la situazione di Samuele Spalluto, 21 anni, centravanti della Fiorentina in prestito alla Ternana. L’attaccante ha giocato appena sei minuti in campionato e vuole lasciare gli umbri per trovare più spazio in qualche altro club. Il Pescara è una delle società potenzialmente interessate, dopo averlo inseguito per tanto tempo durante la scorsa estate. Giovanni Branchini, l’agente della punta, l’estate scorsa è stato cercato tante volte da Delli Carri e il dirigente pescarese potrebbe tornare alla carica. Stavolta pare ci siano i margini per trattare, ma per non toccare gli equilibri dello spogliatoio di Colombo il Delfino vuole pensarci bene, prima di intavolare l’operazione.

L’unica possibilità per prendere Spalluto è legata alla cessione (in prestito) di Lubomir Tupta. L’attaccante slovacco finora ha trovato poco spazio e potrebbe chiedere di andare via. Delli Carri ne parlerà più avanti con gli agenti dello slovacco, che collaborano con la scuderia che gestisce Mesik, prossimo difensore biancazzurro. Con la partenza di Tupta, allora il nome di Spalluto potrebbe prendere quota. A centrocampo Luca Crecco e Gianluca Germinario potrebbe andare via, visto che finora sono stati impiegati pochissimo. Il Delfino, comunque, dovrebbe piazzare un colpo a centrocampo.

Il sogno (quasi impossibile) è Andrea D’Erico del Bari. Piace tanto il 27enne Davide Balestrero della FeralpiSalò. Non sarà semplice strappare il forte centrocampista alla società lombarda, ma Delli Carri resta alla finestra. Al momento, per quanto riguarda la mediana, la pista più calda è quella che porta al 21enne Edoardo Iannoni, mezzala della Salernitana attualmente in prestito al Perugia. Il suo procuratore vuole portarlo a Pescara, ma bisognerà convincere il club umbro. Gli altri nomi? Enrico Celeghin del Como e il 2002 del Picerno Rachid Kouda.

