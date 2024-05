Panchine abruzzesi, altalena di emozioni: Colonnello torna in B, Vivarini sogna la A

Fine settimana agrodolce per gli allenatori abruzzesi. Se in serie A si sono spente le speranze di Gianluca Colonnello, vice di Davide Ballardini, di centrare la salvezza con il Sassuolo, che retrocede in B dopo 11 anni di fila nella massima serie, in serie B continua la favola di Vincenzo Vivarini alla guida del Catanzaro.

Dopo la promozione dei record dell'anno scorso dalla C alla cadetteria, il tecnico di Ari (ma vive a Francavilla al mare) ha centrato i play-off chiudendo al quinto posto in classifica. Nel primo turno, gara secca in casa contro il Brescia, ai supplementari ha centrato un clamoroso 4-2 in rimonta. I calabresi, da neopromossi, si ritrovano quindi in semifinale play-off per la serie A. Una città, e tutta la Calabria, sognano a occhi aperti.

Per Vivarini prossimo appuntamento martedì sera con la semifinale di andata (ore 20.30): Catanzaro - Cremonese. L'altra sfida, domani sera alle 20,30, è Palermo - Venezia. Ritorno sabato 25 maggio ore 20.30: Cremonese-Catanzaro. L'altra partita, venerdì 24 maggio alle ore 20.30, è Venezia-Palermo.