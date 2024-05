Per il Chieti una notte al Gran galà dei dirigenti

CHIETI. Il Chieti sfila tra i big del calcio. Ieri sera, a Roma, si è tenuto il Gran Galà Adicosp, appuntamento organizzato dall’associazione direttori e collaboratori sportivi italiani, che premia ogni anno i migliori dirigenti dalla serie A ai dilettanti. E tra le grandi firme del calcio c’erano anche due tesserati del Chieti (serie D).

Il primo è Nicola Buracchio, premiato come miglior segretario sportivo della serie D e degli altri campionati della Lnd nella stagione 2022-2023. Buracchio ha ricevuto il premio “Franco Janich” insieme ai dirigenti di serie A Igli Tare (ex Lazio), Giovanni Sartori (Bologna) e Guido Angelozzi (Frosinone). Per il segretario neroverde si tratta di un prestigioso riconoscimento che, oltre a dare lustro al Chieti, rappresenta il coronamento di un percorso personale iniziato a Campobasso e proseguito alla Vastese.

È stato premiato anche Pasquale Luiso, allenatore dei neroverdi ed ex bomber, tra le altre, di Pescara, Vicenza e Piacenza. Il “Toro di Sora” ha ricevuto il premio miglior “Gol vintage” per la prodezza in rovesciata realizzata con la maglia del Piacenza contro il Milan nel 1996, uno dei gol più belli mai visti in serie A.