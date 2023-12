Pescara a Pontedera per il recupero

PESCARA. A tre giorni dalla vittoria di Chiavari il Pescara di Zeman torna in campo domani alle 18,30 a Pontedera per il recupero della gara che fu rinviata tre settimane fa per via dei nazionali biancazzurri convocati nelle varie nazionali. In terra toscana c'è l'opportunità in caso di vittoria per fare un altro bel passo avanti in classifica e ridurre le distanze almeno dal terzo posto.

In dubbio il terzino Floriani Mussolini, Zeman dovrebbe riproporre al centro della difesa Brosco. A centrocampo Tunjov scalpita per tornare in campo dall'inizio. Al centro dell'attacco conferma per Cuppone. La squadra da sabato sera è in ritiro a Tirrenia da dove raggiungerà direttamente Pontedera.

Il tecnico boemo chiede ai suoi una prova di sostanza: "Spero che ci sarà lo stesso ardore visto con la Virtus Entella a Chiavari, sperando di fare di più e meglio. Tutte le gare sono importanti. Quella di Pontedera come le altre". Senza lo squalificato Pierno, Zeman dovrebbe confermare a grandi linee la squadra vittoriosa sabato scorso. Recuperato Floriani Mussolini, a centrocampo la novità dovrebbe essere quella di Franchini al posto di De Marco.