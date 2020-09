Pescara: assalto a Bellanova, in arrivo c’è Tuia  

PESCARA. Puntellare difesa e attacco prima del debutto in campionato. Il Pescara deve accelerare sul mercato in vista del match con il Chievo in programma sabato 26 settembre all’Adriatico (ore 14). Ieri i dirigenti hanno avuto nuovi contatti con l’Atalanta per ingaggiare Raoul Bellanova, 20enne terzino destro che il club bergamasco riscatterà a breve dal Bordeaux per 5 milioni di euro. L’agente del calciatore, Dario Ristori, ha confermato l’anticipazione del Centro sull’interesse del Delfino per il promettente calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan. Massimo Oddo spera di averlo subito a disposizione e a breve la trattativa entrerà nel vivo. Nei giorni scorsi Bellanova era stato accostato al Parma che, però, ieri ha smentito l’interessamento attraverso le parole del neo direttore sportivo Marcello Carli. «Bellanova è un ragazzo che ci hanno proposto», ha detto Carli a Tmw, «ma in questo momento non rientra nei nostri piani».

Al contrario, al Pescara il terzino fa gola, anche perché finora non sono state superate le difficoltà per riportare in Abruzzo Francesco Zampano. Il Frosinone continua a pretendere 660.000 per il cartellino dell’esterno difensivo genovese, ma il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani considera eccessiva la richiesta. Per ora è tutto fermo, tuttavia, non è escluso che il discorso possa riaprirsi nei prossimi giorni, dal momento che il Delfino non ha perso la speranza di ingaggiare la punta Federico Dionisi. In difesa, nelle prossime ore potrebbe arrivare Alessandro Tuia dal Benevento. Nella passata stagione il 30enne nato a Civita Castellana ha collezionato 20 presenze(3 reti) conquistando la promozione in A con i sanniti. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, il centrale ha debuttato nella massima serie con la maglia biancoceleste il 31 maggio 2009 all’Olimpico contro la Juventus. In passato ha vestito le maglie di Salernitana, Monza e Foligno disputando 84 partite (4 reti) in B e 118 in C. Infine, Pawel Jaroszynski arriverà a Pescara non appena il Genoa troverà un sostituto. L’accordo tra le società è già stato siglato. L’attaccante Gennaro Tutino, infine, è a un passo dalla Salernitana.

