Pescara, primo allenamento di Oddo. In arrivo Zampano, Kastanos ai saluti 

PESCARA. Primo allenamento di Massimo Oddo alla guida del Pescara. Al Poggio degli Ulivi l'allenatore pescarese ha guidato la prima seduta presenti anche gli ultimi arrivi Valdifiori e il belga Omeonga.

Mirko Valdifiori al suo primo allenamento con il Pescara (foto Pescara calcio)

Intanto sul fronte mercato è fatta per Francesco Zampano. Domani il Pescara definisce il ritorno del terzino classe 1993 dal Frosinone. Il laterale ligure ha vestito la maglia biancazzurra dal 2014 al 2018 ed è un "pupillo" del tecnico Massimo Oddo che l’ha già allenato in riva all’Adriatico. A Frosinone, invece, va Grigoris Kastanos. Il Pescara non ha riscattato dalla Juventus il centrocampista cipriota che nella prossima stagione giocherà con i ciociari.

In mezzo al campo il punto fermo è Ledian Memushaj che ha prolungato il contratto di un altro anno, fino al 2023.



Per un terzino, Zampano, che torna (la formula dovrebbe essere un prestito biennale), c’è un altro che se ne va. Cristiano Del Grosso giocherà l’ultimo anno della sua carriera in serie D, a Giulianova, con la squadra della sua città. Ieri mattina il 37enne terzino giuliese ha firmato con la società del presidente Luciano Bartolini. Del Grosso torna a Giulianova dopo 15 anni e sarà allenato dal fratello Federico.

«Una scelta di cuore», dice Cristiano, «voglio “morire” calcisticamente dove sono nato, a Giulianova, e darò una mano a mio fratello Federico. A Pescara non ho avuto l’opportunità di giocare per un altro anno, ma capisco benissimo la scelta della società che vuole rifondare. Questo è un arrivederci ad una piazza che prima ammiravo a distanza e che poi, una volta arrivato, ho imparato ad amare». Del Grosso, infatti, ha già un accordo con il presidente Daniele Sebastiani e il prossimo anno inizierà ad allenare nelle giovanili biancazzurre.

Omeonga al suo primo allenamento con il Pescara (foto Pescara calcio)

Sempre sulle corsie esterne, Bruno Martella resta l’oggetto del desiderio. Il terzino di Pineto piace tanto a Oddo, ma non sarà facile ingaggiarlo. Il 28enne pinetese, però, sembra che a Brescia non rientri nei piani di Delneri e, quindi, può essere messo sul mercato. Il Pescara ieri ne ha parlato con il suo agente e nei prossimi giorni proverà l’assalto al giocatore. Si potrebbe lavorare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Contatti avviati con l’Atalanta per il ritorno in Abruzzo dell’attaccante Cristian Capone. Il 21enne di Vigevano tornerebbe in Abruzzo dopo il biennio 2017-2019. Il club orobico apre al trasferimento in prestito. Chiesti all’Atalanta anche Roberto Piccoli, 19enne attaccante della Primavera nerazzurra, e il centrocampista Jacopo Da Riva, classe 2000.

In attacco è caccia al bomber. Il Pescara fiuta il colpo Federico Dionisi. Alcuni dirigenti biancazzurri hanno già avvicinato il suo agente Roberto Ottaviani e il bomber dei ciociari vorrebbe tornare in Abruzzo, dopo l’esperienza di Celano. Si può lavorare su un biennale, ma prima Dionisi deve risolvere il contratto col Frosinone. Al Delfino interessa anche un altro giocatore dei ciociari: Luka Krajnc. Il difensore sloveno (24 anni) ha uno stipendio troppo alto per le casse del Pescara, ma in futuro gli scenari possono anche cambiare. In attacco non è escluso il ritorno di Manuel Pucciarelli. Il giocatore spinge per tornare in biancazzurro, ma la società sta valutando altri profili. Restano in piedi le trattative con il difensore Gabriele Angella, classe 1989, nell’ultima stagione al Perugia, e con il centrocampista Fabio Maistro, 22 anni, della Salernitana. Intanto, il centrocampista belga Omeonga, ex Genoa, ha firmato un triennale. Biennale per il regista Mirko Valdifiori.

