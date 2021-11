Pescara-Teramo 1-1, Bernardotto replica a Ferrari

PESCARA. Finisce in parità il derby d'Abruzzo tra Pescara e Teramo. I biancazzurri passano in vantaggio al 41' del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Ferrari. L'episodio premia i padroni di casa che comandano le operazioni per l'intera frazione di gioco. Stesso canovaccio nella ripresa, almeno fino al 25', con il Pescara che gestisce il vantaggio contro un avversario troppo timido, anche se Piacentini colpisce il palo e fa tremare il Delfino. Nel finale, al 40' del secondo tempo, arriva la doccia gelata per l'undici di Auteri con il Teramo che trova il pareggio grazie al guizzo di Bernardotto. Esultano i 550 tifosi biancorossi presenti all'Adriatico, tanta delusione dalla parta con i calciatori biancazzurri che escono dal campo tra i fischi del pubblico pescarese,

PESCARA-TERAMO 1-1

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Nzita; Rizzo, Pompetti, Memushaj; Galano, Ferrari, D’Ursi.

A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Illanes, Frascatore, Rasi, Zappella, Diambo, Bocic, Clemenza, De Marchi, Marilungo, Rauti. Allenatore: Auteri.

TERAMO (4-3-3): Agostino; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso.

A disposizione: Perucchini, Pinto, Furlan, Lombardo, Surricchio, Fiorani, Birligea, Di Dio, Montaperto. Allenatore: Guidi

Arbitro: Galipò di Firenze.

Rete: 41' pt rig. Ferrari (P), 40' st Bernardotto (T).