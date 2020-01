Pettinari-Pescara, pressing. Il Pordenone pensa a Crecco 

PESCARA. A fuoco lento. Nella pentola biancazzurra bolle il nome di Stefano Pettinari e l’operazione per il ritorno in riva all’adriatico dell’attaccante (ora al Trapani) sta andando avanti a piccoli passi. I procuratori del 27enne, che ha vestito la maglia biancazzurra per tre stagioni, hanno aperto al trasferimento al Delfino e adesso dovranno convincere il Trapani. Pettinari (13 gol nel 2017-2018) a Pescara tornerebbe di corsa, ma non sarà facile svincolarsi dal club siciliano, che ad agosto lo ha preso in prestito dal Lecce. Il Trapani, ier, ha ingaggiato la punta Nicola Dalmonte dal Genoa e Moussa Sow, ex Lielle. Con queste due operazioni, la squadra guidata da Castori avrebbe due soluzioni offensive importanti e potrebbe valutare, ma non subito, l’addio a Pettinari.Per il Pescara, però, l’eventuale ingaggio della punta scuola Roma, non sarà l’unico. Il club di Sebastiani, infatti, aspetterà gli ultimi giorni di mercato per provare a piazzare un altro colpo, in base agli attaccanti liberi sul mercato. In tal caso Trotta, Moreo, Melchiorri o Ciofani, sono piste da non scartare a priori.Come, allo stesso modo, non sono da scartare delle cessioni di alcuni giocatori che Zauri tiene in grande considerazione. Uno di questi è Luca Crecco, 24 anni, duttile centrocampista arrivato l’anno scorso dalla Lazio. Finora, a causa anche di alcuni problemini muscolari, ha trovato poco spazio (6 presenze) e potrebbe far gola ad altre squadre. Per il Pescara la sua cessione (in prestito) non è una priorità, ma, calcolando l’affollata batteria di centrocampisti, gli scenari potrebbero cambiare. I suoi agenti (Minieri e Pagliari) sono al corrente della situazione e si stanno guardando intorno.Il Pordenone, intanto, ha fatto un timido sondaggio e potrebbe approfondire il discorso nei prossimi giorni. Serse Cosmi, appena arrivato a Perugia, ha chiesto al club un difensore centrale e come primo nome ha fatto quello di Gennaro Scognamiglio, che ha avuto a Trapani 4 anni fa. Il Pescara, però, ha già fatto sapere, non solo ai siciliani, che l’esperto difensore campano non si muoverà dall’Abruzzo. Anzi, il Delfino è alla ricerca di un altro difensore, magari giovane. Ha fatto un pensierino per Matteo Gabbia (20 annni) del Milan, ma la concorrenza di Crotone e Benevento è molto agguerrita. Per questo motivo, si valutano anche delle piste estere. I biancazzurri, infatti, hanno puntato il mirino su Santiago Román, classe 2001, difensore messicano di proprietà Puebla Fc. I contatti sono avviati e nei prossimi giorni il gigante messicano (1.92), ma con passaporto spagnolo, potrebbe sbarcare a Pescara per un periodo di prova. Come è capitato al trequartista Sean Rea, 18enne canadese del Montreal Impact, che ha concluso il suo periodo di prova in biancazzurro.©RIPRODUZIONE RISERVATA