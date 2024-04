Pineto a caccia della vittoria a Cuneo per giocarsi tutto in gara3

PINETO. Un’ultima chiamata e il privilegio di viverla da padrona di casa. A meno di una settimana dalla sconfitta patita sul campo della Puliservice acqua San Bernardo Cuneo (3-0), l’ABBA Pineto ritrova la Del Monte Coppa Italia Serie A2 e, soprattutto, riabbraccia il pubblico del Pala Santa Maria. Domani (sabato), alle ore 20, i biancoazzurri scendono in campo per gara-2 degli ottavi di finale. Un’unica via da percorrere: vincere, condizione obbligatoria per rimettere la serie in equilibrio e allungarla fino alla decisiva gara-3 del fine settimana successivo, nuovamente in Piemonte.

Matteo Paris e compagni ripartono dalla pallavolo mostrata fra secondo e terzo set in casa dei cuneesi: i parziali (25-23 e 25-22) danno la dimensione della prova gagliarda offerta da Pineto, capace, per l’ennesima volta in stagione, di mettere in difficoltà una delle migliori squadre del campionato. Ad aggiungere carica emotiva e mentale agli abruzzesi c’è il precedente in regular season al Pala Santa Maria: un successo di enorme peso (3-2) giunto il 28 gennaio scorso e che diede il via allo sprint-salvezza sotto la guida del tecnico Cezar Douglas Silva.

“Venivamo da tre settimane senza partite ufficiali e questo senz’altro si è fatto sentire – dice il giovane centralo Rok Jeroncic alla vigilia di gara-2 – poiché eravamo un po’ fuori ritmo. Oltre a questo, secondo me non siamo scesi da subito in campo con il giusto atteggiamento, anche se poi, in corso di gara, siamo gradualmente cresciuti. Inoltre giocare a Cuneo, in un palasport così grande e con un’atmosfera emotivamente sbilanciata in loro favore, ha certamente influito”.

La serie si sposta al Pala Santa Maria, pronto a ribollire ed a tingersi di biancoazzurro. “Quando giochiamo in casa la situazione cambia”, conferma Jeroncic. “Il nostro pubblico è infuocato e questo rappresenta un innegabile punto in nostro favore. Sul campo ci aspettiamo una partita combattuta, sentita da ambo le parti: loro vogliono chiudere il discorso, noi faremo di tutto per portare la serie a gara-3. Ce la metteremo tutta come sempre, sicuri che il nostro pubblico si farà sentire sugli spalti”.

La vincente della serie tra ABBA Pineto e Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo affronta la Delta Group Porto Viro ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia.