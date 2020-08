Prima uscita del Napoli a Castel di Sangro: al Patini il ritorno di 1.600 tifosi / VIDEO

CASTEL DI SANGRO. Il debutto ufficiale del Napoli davanti a 1.600 tifosi. Oggi, alle 17,30, allo stadio Patini di Castel di Sangro, è prevista la prima uscita stagionale della squadra di Gattuso che partecipa a un triangolare con la squadra locale giallorossa e L’Aquila, entrambe neopromosse in Eccellenza. Sono le prime partite ufficiali con il ritorno del pubblico sugòli spalti.

L'intervista al presidente del Napoli durante il ritiro a Castel di Sangro

La prima degli azzurri, con ogni probabilità, si gioca davanti a 1.600 tifosi. Ieri, infatti, è arrivato l’ok delle autorità competenti per ampliare la capienza dello stadio a più di mille spettatori e in mattinata si attende l’ordinanza regionale del presidente Marco Marsilio per aumentare a 1.600 (e non 1.800 come si sperava in un primo momento) i posti disponibili al Patini sia per le due amichevoli previste (l’altra il 4 settembre con il Teramo) sia per gli allenamenti a porte aperte.

Il triangolare prende il via con la gara Castel di Sangro-L’Aquila. Il Napoli affronta nella seconda partita la perdente e in quella successiva la vincente. Ogni gara durerà 45’.

C’è grande attesa per vedere all’opera l’attaccante Victor Osimhen, prelevato per 70 milioni dal Lille, ma anche Lorenzo Insigne - che in Abruzzo ha lasciato il segno (e il cuore) a Pescara - e Dries Mertens, il più acclamato dai tifosi nel ritiro di Castel di Sangro. È caccia al biglietto, invece, per i tanti tifosi - molti dei quali arrivati da Napoli - presenti a Castel di Sangro. Ogni tifoso può acquistare al massimo due posti per ogni gara amichevole. Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della gara, per i bambini valgono le norme generali (sotto 6 anni non è obbligatorio usarla), e mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro.

