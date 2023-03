Punteggio tennistico per l'amichevole del Pescara a Sulmona

SULMONA. Il Pescara di Zdenek Zeman ha giocato questo pomeriggio una gara amichevole in casa dell'Ovidiana Sulmona (Eccellenza Abruzzo), superando la formazione peligna con il risultato di 6-0.

In rete per il Pescara nel primo tempo Vergani e Desogus e nella ripresa Delle Monache. Merola con una doppietta e ancora Vergani. Uscito per infortunio Cancellotti che era tornato in campo dopo uno stop di tre settimane.

Per la formazione del boemo si è trattato di un utile galoppo in vista della gara di campionato di domenica 2 aprile (ore 17.30) all'Adriatico contro la Virtus Francavilla.