Rebus Drudi, il Pescara tra Brosco e Poli 

PESCARA. L'arrivo di Salvatore Bocchetti è slittato di 24 ore e il difensore del Verona è atteso oggi in città. Con l'ex Genoa e Spartak Mosca in arrivo, il Pescara dovrà capire per bene quale sarà il futuro di Mirko Drudi. Il difensore è corteggiato dal Cesena e sta valutando il trasferimento, nonostante il rinnovo fino al 2022 proposto dal Delfino. Il 33enne centrale di Cervia vuole riavvicinarsi a casa per motivi personali ed è per questo motivo che vorrebbe firmare per il club romagnolo. Le valutazioni sono in corso, ma i biancazzurri non accetteranno il trasferimento fino a quando non verrà trovato un sostituto. I ds Bocchetti e Repetto avevano fatto un pensierino a Matteo Lovato del Verona, però l'Hellas non ha intenzione di privarsi del 22enne centrale che finora ha giocato le due partite di campionato da titolare.Sondato anche l'argentino Marcos Curado del Genoa, il quale, però, si è già accordato col Frosinone. Per questo motivo, il Pescara è tornato alla carica per Riccardo Brosco dell'Ascoli, 29 anni, in biancazzurro nel 2011-2012, e Fabrizio Poli dell'Entella. Su quest'ultimo, nonostante le smentite del club ligure, il Pescara rimane vigile e il suo entourage è sempre in contatto con la società di Sebastiani. Su Brosco l'ostacolo è solo economico, perchè l'Ascoli chiede soldi per il cartellino. Poli, invece, al momento è un titolare e sarà molto complicato convincere l'Entella alla cessione.Si continua a lavorare per l'attaccante Mateo Retegui (classe 1999) del Boca Juniors, ma anche per altri profili. Oltre a Melchiorri del Perugia, i biancazzurri osservano con interesse i movimenti della serie A. Se il Benevento dovesse muovere Marco Sau, 33 anni, ex bomber di Cagliari e Samp, il Delfino proverà, anche nelle ultime ore di mercato, ad inserirsi. Da Parma è in uscita il jolly Luca Siligardi e da Crotone il 23enne Giovanni Crociata. Il Delfino è vigile su entrambe le situazioni. Sarà poi assolutamente necessario fare le cessioni. Sono almeno 5 i giocatori in esubero da piazzare altrove. L'attaccante Cristian Bunino è stato sondato dal Mantova, ma i virgiliani non hanno affondato i colpi per il 24enne attaccante nato a Pinerolo. In attacco saranno almeno un paio le partenze. Il primo da cedere è il 20enne Gennaro Borrelli.Il gigante napoletano sarà girato in prestito in C e il suo agente (Corvino) si sta muovendo per trovare la miglior sistemazione. Andrea Di Grazia ha colpito Massimo Oddo, che lo ritiene una validissima alternativa alla coppia di trequartisti titolari. Il 24enne siciliano contro il Chievo è entrato nel secondo tempo e ha fatto vedere che in questo Pescara potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Il Perugia, che l'aveva cercato tempo fa, resta alla finestra ma il club biancazzurro non ha fretta. Il centrocampo è sicuramente il reparto più affollato. Ai confermati Busellato e Memushaj, e al baby Diambo, si sono aggiunti Valdifiori, Maistro, Omeonga, Riccardi e Fernandes. Tantissime, forse anche troppe, le pedine a disposizione di Massimo Oddo, il quale, a questo punto, non potrà garantire un minutaggio adeguato a Luca Crecco.Il 25enne scuola Lazio, per questo motivo, è sulla lista dei partenti e potrebbe finire anche in serie C (Cesena?). In difesa, l'arrivo di Rodrigo Guth dall'Atalanta e il possibile ingaggio di un altro centrale, potrebbe spingere il Delfino a fare delle valutazioni su Edgar Elizalde. Il 20enne uruguaiano potrebbe trovarsi chiuso da troppi concorrenti e dovrebbe essere sistemato in qualche club di C.