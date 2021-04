Resta viva solo la corsa Champions

Vincono le prime della classe. Tutte. Non cambia niente in classifica, men che meno nella lotta per lo scudetto in cui l’Inter fa corsa a sè. Ormai è partito il conto alla rovescia per la festa. Undicesimo successo di fila per la capolista che nel girone di ritorno ha sempre vinto. Fino a un mese fa le inseguitrici immaginavano di poter riprendere i nerazzurri, fantasticando una serie di vittorie e sperando in qualche cedimento della capolista. Ebbene, è accaduto l’esatto contrario con l’Inter che ha impresso un ritmo forsennato alla corsa scudetto e le rivali costrette a segnare il passo. E a concentrarsi sulla lotta per un posto in Champions, la competizione che garantisce introiti milionari oltre che prestigio.

In vetta e in coda i giochi sembrano fatti anche se manca il timbro della matematica. A otto giornate dalla fine proprio la caccia a un posto in Europa accende l’interesse della serie A. Cinque squadre per tre posti se la Lazio vincerà il recupero (con il Torino) e rientrerà nella mischia. Difficile che possa inserirsi nella lotta anche la Roma che comunque si sta giocando alla grande la carta Europa League che garantisce alla vincitrice l’accesso alla Champions della prossima stagione.

I giallorossi sono l’unica italiana rimasta in corsa. E l’andata di Amsterdam ha confermato la vocazione internazionale della formazione di Fonseca, da confermare giovedì all’Olimpico. In Italia non riesce a vincere contro le prime, ma oltre confine riesce a tenere alto il nome della Patria calcistica. Vallo a capire il pallone che rotola su un campo verde...

©RIPRODUZIONE RISERVATA