Ritiri in Abruzzo, staffetta Salernitana-Napoli. E c'è il Villaggio granata

RIVISONDOLI. Rivisondoli si prepara ad abbracciare la Salernitana: parte il conto alla rovescia per il ritiro dei granata nel piccolo centro dell'Alto Sangro, in programma dal 10 al 27 luglio. In queste ore il Comune sta procedendo al restyling delle strutture dove si svolgeranno gli allenamenti, mentre nei pressi del campo sportivo sarà allestito una sorta di Villaggio Salernitana. Saranno posizionati alcuni container per sala stampa, gadget e per seguire dal vivo tutti i momenti del ritiro.

«Manca meno di un mese e noi stiamo andando avanti con i preparativi, soprattutto con le pulizie e rintinteggiatura degli impianti»- fa sapere il sindaco, Giancarlo Iarussi. I granata lasceranno Rivisondoli la sera del 27 luglio per la "staffetta" con il Napoli campione che alloggerà in una struttura ricettiva del paese dal 28 per poi allenarsi a Castel Di Sangro. Il passaggio di consegne è stato concordato con Questura e Prefettura al fine di evitare tensioni tra tifoserie rivali.