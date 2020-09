Roccaraso, finali di Coppa Italia il 20 e 21 marzo 2021 

ROCCARASO. L’Alto Sangro punta allo sport d’élite per promuovere e valorizzare il territorio. Dopo il Napoli, arriva la Coppa Italia di sci alpinismo 2021. Ad annunciarlo è l’Asd Mountain Lab (Accademia degli sport di montagna), che ha proposto la candidatura del comprensorio sciistico di Roccaraso-Rivisondoli ad ospitare un importantissimo evento di rilevanza nazionale, quale la finale di Coppa Italia di sci alpinismo 2021.

Un circuito che rappresenta l’eccellenza delle competizioni della specialità per livello tecnico e per spettacolarità, e che vedrà la partecipazione dei migliori atleti della disciplina provenienti da tutta Italia.

Costituito da Coppa Italia giovani e Coppa Italia assoluti, l’evento propone diverse gare che si disputeranno in varie stazioni sciistiche italiane, fra le quali, quella di Roccaraso-Rivisondoli candidata ad ospitare la finale. Manca solo l’annuncio per ufficializzare la tappa.

«Attendiamo la risposta della Fisi (Federazione italiana sport invernali) per poter partire con la macchina organizzativa che sarà composta da professionisti della montagna e della comunicazione», spiega il presidente della Mountain Lab, Gianmaria Fisco. «Quest’evento sportivo potrà dare grande risonanza al territorio dell’Alto Sangro e, in particolar modo, ai Comuni di Rivisondoli e Roccaraso, permettendo agli appassionati della disciplina e non solo, di conoscere le bellezze dell’Abruzzo nonché una delle reti di infrastrutture più ampia ed efficiente del Centro-Sud Italia».

«Come per lo scorso anno», prosegue il presidente Gianmaria Fisco, «l’Asd Mountain Lab ha deciso di mettersi in gioco per l’organizzazione di una manifestazione nazionale riguardante uno sport in fase di crescita come l’alpinismo, che sarà una delle discipline delle prossime Olimpiadi».

Lo sci alpinismo è una disciplina molto diffusa, che nasce dalla fusione dell’alpinismo con l’escursionismo e lo sci da discesa e che viene praticata su percorsi con vari gradi di difficoltà costituiti da salite e discese, per i quali è necessaria un’ottima preparazione fisica.

La tappa finale, per la quale è previsto il nome di Memorial Claudio Del Castello finale Coppa Italia sci alpinismo 2021, in onore di uno dei fondatori del comprensorio sciistico più grande dell'Italia centro-meridionale, si svolgerà su 20 dei 110 chilometri di piste del comprensorio, con gare che saranno disputate in due giornate, già fissate al 20 e 21 marzo 2021.

Sono due le discipline previste: lo sprint e la classica che promettono fin da adesso uno spettacolo di assoluto livello sulle montagne dell’Alto Sangro.



