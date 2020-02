Si ferma il Rugby, sospesi tutti i campionati fino al 1 marzo

L'AQUILA. Stop al rugby in Abruzzo a causa dell'allerta Coronavirus: sospesa tutta l'attività nel prossimo fine settimana dal 28 febbraio fino al 1 marzo. La disposizione arriva dalla Federazione italiana rugby (Fir) su campo nazionale, e la Fir Abruzzo invita tutte le società affiliate e i tesserati al rispetto delle indicazioni in tema di contenimento dell'emergenza. La sospensione dell'attività vale per i Campionati nazionali e, per allineamento, di tutti i Comitati regionali inclusa tutta l’attività giovanile.

A causa delle stesse misure anti-Coronavirus anche la federazione pallavolo ha bloccato i campionati nazionali di Serie A e Serie B dove giocano le squadre abruzzesi Impavida Ortona (Serie A2), Paglieta e Pineto (Serie B maschile) e Altino, Chieti a Manoppello Arabona (Serie B femminile).

Il Teramo calcio ha deciso, «a scopo precauzionale», di sospendere le attività della scuola calcio per la settimana corrente.

Nel rugby si ferma anche l'attività di raduno delle Squadre nazionali nelle regioni raggiunte dai dispositivi di contenimento dell'emergenza con la riprogrammazione in altre sedi. Viene posticipata al 9 maggio la tredicesima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP12 originariamente in programma nel fine settimana, con lo slittamento di una della programmazione complessiva: le semifinali sono riprogrammate nei week-end del 23-24 maggio e del 30-31 maggio (la finale del massimo campionato nazionale è riprogrammata il 6 giugno); slittamento temporale degli incontri dei Campionati italiani di Serie A, Serie B e Serie C in programma nel fine settimana dal 28 febbraio al 1 marzo e loro riprogrammazione nella giornata di domenica 22 marzo, con la conclusione dei rispettivi campionati posticipata di una settimana rispetto ai calendari precedentemente annunciati.