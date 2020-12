Vastese: esonerato Silva, arriva D'Adderio

VASTO. Silva non arriva a mangiare il panettone a Vasto. Alla vigilia di Natale la Vastese (serie D) ha esonerato l'allenatore Massimo Silva. Fatale l’ultima sconfitta contro il Matese, la seconda consecutiva dopo quella con il Montegiorgio. Al suo posto la società ha scelto Fulvio D’Adderio, 60 anni, che torna in Abruzzo dopo aver allenato il Giulianova in C1 nella stagione 2002-2003.

Lo scorso anno, il tecnico molisano è stato il vice di Roberto Muzzi all’Empoli, in serie B. D’Adderio ha una lunga esperienza in serie C avendo allenato, fra le altre, Torres, Manfredonia e Foggia e, prima di andare all’Empoli come vice allenatore, ha allenato l’Albalonga in serie D (stagione 2018-2019).

D’Adderio arriva a Vasto domenica per dirigere il primo allenamento.