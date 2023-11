Verso Carrarese-Pescara, Zeman: "Più forti dello scorso anno, ma quanti errori"

PESCARA. Domani, domenica 5 novembre, torna in campo la serie C: c'è Carrarese-Pescara, con inizio alle ore 14. C’è l’incognita meteo, previsto vento forte. I biancazzurri sono tutti a disposizione. Zeman ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per la Toscana.

“Sono sempre convinto di quello che ho detto, cioè che questa rosa è più forte dello scorso anno - le parole del boemo - . Anche se nell’ultimo periodo ci siamo espressi male. La squadra ha delle qualità, dobbiamo mostrarle e tirarle fuori. Ho 24 giocatori più due portieri a disposizione. Ho ampia scelta e cerco di mandare in campo chi ha fatto meglio in settimana o nell’ultima partita. Hanno giocato Franchini e Manu per avere aggressività e fase difensiva. Nel complesso non ci è riuscito. Devo cercare altre strade. Aloi? Ne ho 24. Per i risultati ultimamente eravamo arrabbiati tutti. Ma cerchiamo la strada per migliorare. Nelle ultime 4 partite abbiamo giocato sotto ritmo. Abbiamo toccato più di 700 palloni (nelle prime gare massimo 400), impossibile per una squadra come noi che deve essere veloce e aggressiva. Il vento a Carrara? Non possiamo mettere le pietre nel pallone. Deciderà l’arbitro. Se perdiamo palla? Andare indietro non piace a nessuno. E non va bene. Brosco e Mesik? Devono accorciare e prendere un riferimento da marcare. Se sono staccati, gli avversari hanno più tempo per correre e venire verso la porta nostra. L’attacco? Ne ho tre e sono tutti diversi come caratteristiche. Ho tolto Tommasini? Chi fa gol non sempre è più bravo. Non era pronto per fare i 90’. Vergani? Ha tanto talento, spero abbia superato i problemi fisici. Ma deve mettersi a disposizione. La Carrarese? Gioca un buon calcio. Sono ordinati ma vogliamo opporci e proporre il nostro calcio. Ma molto dipenderà anche dal meteo. I diffidati? Giocano finché non sono squalificati. Di Pasquale? Non è quello di Foggia ancora. Non mi convince ancora. Non ha l’attenzione giusta e due mancini non giocheranno mai. Pellacani? Ha ancora problemi al ginocchio. La difesa? E’ un problema di reparto in generale. Anche dei terzini: il gol preso è colpa di Pierno".