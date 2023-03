Vigilia di Catanzaro - Pescara, Zeman: "Mi auguro stiano festeggiando, ma..."

PESCARA - “E’ stata una settimana normale con qualche passo in avanti. Vogliamo farlo vedere anche a Catanzaro. E speriamo di poter far nostra la partita". Sono le parole con cui Zeman si presenta in sala stampa prima di partire per la Calabria per la sfida di domenica (ore 14,30) con la già promossa capolista: "Il campionato ha detto che non hanno punti deboli, hanno dominato". Catanzaro in festa? "Me lo auguro ma non ci credo per niente. Da avversario domani dovrei spaventarmi. Ma vorrei che i nostri facessero una buona partita". Il terzo posto? "Siamo attualmente favoriti perché abbiamo due punti di vantaggio ma abbiamo una partita fuori casa in più".

LA FORMAZIONE - Out Gyabuaa e Cancellotti "spero ancora per poco", annuncia. Stesso 11 di domenica scorsa? Loro ci sono tutti. 11 ideale? "Non credo possa esserci. Kraja quel ruolo può farlo bene anche se l’ultima volta è stato un pò passivo rispetto agli altri due centrocampisti. Kolaj ha delle qualità, ma le hanno anche Delle Monache e Desogus... e sono in 3 per una maglia. Pellacani sta bene, ha delle qualità. Ma non è al 100%. Vediamo se posso trovargli uno spazio domani. Vergani per me è molto bravo ma deve impegnarsi di più".

GLI AZZURRI - Verratti capitano? "Contento per Marco, sono felice che possa rappresentare l’Italia. Retegui titolare? Per me le qualificazioni non devono essere provini. Poi ha fatto gol. Speriamo non ci manchi anche un europeo dopo due mondiali".