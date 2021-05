Vince Martin, Ciccone in lacrime: cade e scivola al 10° posto in classifica / VIDEO

ALA (TRENTO). Brutte notizie per Giulio Ciccone, caduto nella discesa del Passo di San Valentino e arrivato doloranti al traguardo con ritardi pesanti. Il ciclista teatino si allontana dal podio: ora è a 7'.43" dal terzo posto. A Sega di Ala riapre un Giro d'Italia che tutti davano ormai per già per chiuso.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Le lacrime di Ciccone dopo la caduta al Giro Il corridore abruzzese (di Chieti Brecciarola) dolorante e soccorso nella 17esima tappa (video di Enrico Giancarli)

A trionfare sul traguardo della 17esima tappa di 193 chilometri partita da Canazei è Daniel Martin: il corridore irlandese della Israel Start-Up Nation fa la differenza sulla salita finale di 11,2 km tra il Trentino e il Veneto con una pendenza media del 9,8% e con punte fino al 17%, mentre Simon Yates mette in crisi la maglia rosa Egan Bernal recuperandogli un minuto in classifica generale.

Secondo posto per un ritrovato Almeida, terzo appunto il britannico capitano della Team BikeExchange e poi un super Diego Ulissi, capace di precedere Damiano Caruso e un Bernal in chiara difficoltà che deve dire grazie suo compagno di squadra Daniel Martinez se è riuscito a limitare i danni. Staccati Carthy, Bardet e soprattutto Vlasov, mentre Ciccone paga a caro prezzo una caduta in discesa nella quale sono stati coinvolti Nibali, Ghebreigzabhi e Evenepoel. Una tappa spettacolare fin dall'inizio con un avvio velocissimo.

Giulio Ciccone dopo la caduta

I due della Trek-Segafredo, Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, caduti nella discesa del Passo di San Valentino, sono arrivati doloranti al traguardo con ritardi pesanti: il siciliano non riesce a muovere il braccio destro, mentre il teatino lamenta fastidi a schiena e polso. Gli accertamenti delle prossime ore diranno se potranno proseguire il loro Giro. Nello stesso punto cade anche il belga Remco Evenepoel, arrivato a oltre 36’ di ritardo. Domani è in programma la 18^ tappa, la Rovereto-Stradella di 231 chilometri, ultima chiamata per i velocisti ancora in corsa prima del rush finale. Nella caduta di gruppo è finito sull'asfalto anche il belga Remco Evenepoel, e Giulio Ciccone.

ORDINE D'ARRIVO

1. Daniel Martin (Irl, Israel Start-Up Nation) in 4h54’38« 2. Joao Almeida (Por, Deceuninck Quick-Step) a 13« 3. Simon Yates (Gbr, BikeExchange) a 30« 4. Diego Ulissi (Ita) a 1’20« 5. Damiano Caruso (Ita) s.t. 6. Daniel Poveda (Col) a 1’23« 7. Egan Bernal (Col) s.t. 8. Antonio Pedrero (Esp) a 1’38« 9. Pello Bilbao (Esp) a 1’43« 10. George Bennett (Aus) a 2’21« 14. Romain Bardet (Fra) a 2’52« 17. Aleksandr Vlasov (Rus) a 3’08« 21. Hugh John Carthy (Gbr) a 3’52« 28. Giulio Ciccone (Ita) a 7’58« 70. Vincenzo Nibali (Ita) a 24’45«

CLASSIFICA GENERALE

1. Egan Bernal (Col, Ineos Grenadiers) in 71h32’05

2. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) a 2’21"

3. Simon Yates (Gbr, Team BikeExchange) a 3’23"

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 6’03"

5. Hugh John Carthy (Gbr) a 6’09"

6. Romain Bardet (Fra) a 6’31"

7. Daniel Poveda (Col) a 7’17"

8. Joao Almeida (Por) a 8’45"

9. Tobias S. Foss (Nor) a 9’18"

10. Giulio Ciccone (Ita) a 11’06"