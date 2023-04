Addio a Verticelli, ex vicepresidente della Regione e assessore

GIULIANOVA. Lutto nella politica. Addio a Marco Verticelli, 69 anni, ex vicepresidente della Regione e assessore. Originario di Morro d’Oro, è morto nella sua abitazione di Giulianova.

Dal Pci ha seguito le evoluzioni del partito (Pds, Ds e Pd). E' stato vice presidente della Regione con la giunta Falconio quindi assessore all’Agricoltura durante la giunta Del Turco. E’ stato anche, di recente, presidente dell’Ente porto di Giulianova.

La notizia della sua morta si è subito diffusa sui social dove si stanno suesseguendo i ricordi e i messaggi di cordoglio.

Piergiorgio Possenti (segretario PD Teramo): "La comunità del Partito Democratico esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Verticelli. Un grande dolore per tutti noi. Marco è stato uno dei protagonisti della politica teramana e regionale, rivestendo ruoli politici ed amministrativi che ha svolto con competenza ed onestà assolute. Tutti noi che abbiamo avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo siamo certi che il suo impegno resterà impresso in coloro che lo hanno incrociato nel proprio percorso politico e che con lui hanno garantito un'azione rispettosa dei fondamentali valori del vivere civile. Ha dedicato la propria vita alla politica e all'amministrazione non tradendo mai i valori che lo hanno accompagnato nel suo agire. Alla moglie ed ai famigliari arrivi la nostra vicinanza in questo doloroso momento".

Massimo Luciani (Pd): "Marco, anche tu troppo presto... siamo cresciuti insieme in una bella generazione. Ci siamo ritrovati spesso nelle scelte, parlavamo lo stesso linguaggio, lo stesso sguardo sul mondo, lo stesso metodo di analisi. Un compagno di strada nel senso pieno di questo termine, per noi comunitario".

Silvio Paolucci (consigliere regionale Pd): “Con Marco Verticelli scompare prematuramente un uomo di partito e un operativo rappresentante istituzionale, un’altra brutta perdita per la politica del territorio. Vicepresidente della Regione, assessore all’agricoltura, un impegno continuato anche dopo l’ultima carica, segno di una passione grande e di uno spirito di servizio sempre vivo – continua Paolucci – È stato un vero e proprio tutore dell’agricoltura da assessore, convinto dell’esigenza del sostegno della Regione, ma promotore dell’innovazione di un comparto importante per l’economia abruzzese, a cui ha lavorato attivamente nelle istituzioni. Una visione che lo ha accompagnato sempre, sia nel percorso politico dentro al partito, sia in quello tecnico, con la messa a servizio delle sue competenze verso gli enti del territorio, come l’Ente porto di Giulianova. Alla famiglia giunga il più sincero abbraccio per questa perdita”.

Marco Marsilio (presidente giunta regionale). "A nome personale dell'intera giunta regionale esprimo il cordoglio per la scomparsa prematura di Marco Verticelli, già vicepresidente della Regione Abruzzo, che nella sua carriera politica ha sempre avuto il territorio abruzzese come riferimento delle sue attività".

FdI Abruzzo: "Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Verticelli, politico e amministratore abruzzese di lungo corso e con ruoli apicali nella nostra regione. Alla famiglia giunga la nostra più sentita vicinanza": Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, l'assessore regionale, Mario Quaglieri, e il capogruppo in consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Stefania Pezzopane (deputata Pd): "Amico e compagno di impegno civile ed amministrativo. Quando penso agli anni belli di una generazione straordinaria, penso a Marco Verticelli. Lui era più grande di me e lo consideravo una guida, un riferimento. E lo è stato infatti. Marco era una bella intelligenza, con un grande intuito politico. Siamo stati insieme nella mitica FGCI abruzzese, fucina di classe dirigente. Ebbi l’orgoglio di lavorare, ero l’assessora più giovane, con lui ed altri miei maestri in regione nella giunta Falconio. Fu lui da segretario regionale a guidare la svolta costruendo con il Ppi di Falconio, Abruzzo Democratico alleanza con cui vincemmo le elezioni regionali. Una mente aperta ed una persona con cui era facile pensarla anche diversamente, perché capace di andare oltre. Siamo sempre rimasti in contatto e mi dispiace tantissimo doverlo salutare per sempre. Riposi in pace. Condoglianze alla famiglia ed alla sua comunità".

Camillo D'Alessandro (coordinatore regionale Italia Viva): " Ci ha lasciato un instancabile appassionato di politica e di amministrazione pubblica. Sono stato con lui in Regione, Marco ea assessore regionale all'Agricoltura e vive presidente della giunta. Mi impressionava la sua capacità di lavoro, la sua presenza ovunque, la sensibilità politica. Un altro brutto male ci strappa una bella persona. Ai suoi cari, alla sua famiglia esprimo affetto e vicinanza a nome della comunità regionale di Italia Viva".

A nome del Pd Abruzzo Michele Fina (senatore e segretario regionale Pd): "Oggi con Marco Verticelli perdiamo un riferimento insostituibile del centrosinistra abruzzese. Il mio cordoglio è quello di tutta la comunità del Partito Democratico. Verticelli è stato un esempio di come la passione e la dedizione politica, la conoscenza del territorio, siano felici precondizioni della competenza amministrativa. Ha ricoperto compiti centrali di livello istituzionale e politico, con grande capacità di cambiamento ed innovazione, intelligenza e visione. Ci mancherà molto".