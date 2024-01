Cade dalla bici e finisce nella scarpata

MONTORIO AL VOMANO. Cade in bicicletta, finisce lungo una scarpata e chiama il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo. E' successo a Montorio al Vomano, i soccorsi sono intervenuti per riportare in salvo il ciclista che si era infortunato cadendo dalla sua mountain bike.

L’uomo è riuscito ad allertare i soccorsi grazie all’app GeoResQ e la centrale operativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) ha immediatamente allertato i tecnici delle stazioni abruzzesi e il 118, il quale ha inoltre inviato sul posto anche l’elisoccorso di stanza a L’Aquila. GeoResQ è l’app gratuita che durante le attività outdoor consente di inviare un allarme direttamente al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, comunicando posizione e percorso.