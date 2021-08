Campli, incendio devasta un’area di 30 ettari. Per ore a rischio un’azienda agricola / VIDEO

TERAMO. Un vasto incendio - di cui si sospetta la dolosità - ieri pomeriggio (sabato 31 luglio) ha bruciato oltre trenta ettari sterpaglie e boscaglia nel territorio di Campli, tra le frazioni di Piancarani e di Boceto. Il rogo è stato domato solo

in serata dai vigili del fuoco, intervenuti in massa con il supporto dei volontari di proteione civile e anche e soprattutto di due elicotteri.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Vigili del fuoco al lavoro con gli elicotteri per spegnere l'incendio In fumo 30 ettari di sterpaglie e bosco nel comune di Campli, tra le frazioni di Piancarani e di Boceto

Per ore si è temuto anche per un’azienda agricola con molti capi di bestiame presente nell’area, poi messa in sicurezza dai pompieri, che hanno deciso di effettuare anche un presidio notturno per evitare la riaccensione di focolai a causa del vento e la bonifica completa della zona. In totale sono 21 i vigili del fuoco intervenuti nello spegnimento, con undici mezzi operativi, provenienti dal comando provinciale di Teramo e dal distaccamento di Nereto. Sul posto si sono alternati anche due Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) dei Comandi di Teramo e Pescara, a cui è stato affidato il coordinamento dei mezzi aerei che sono intervenuti nella zona colpita dall'incendio. Il supporto aereo è stato affidato a un elicottero Erikson S-64 dei vigili del fuoco e all'elicottero regionale che hanno effettuato circa cinquanta lanci per spegnere i focolai attivi e proteggere un'azienda agricola e la stalla con il bestiame.

Sono state impiegate anche diverse squadre di volontari attivate dalla Soup (Sala operativa unificata permanente) della Regione Abruzzo per effettuare le operazioni di bonifica sul terreno e spegnere piccoli focolai attivi. Sul posto anche i carabinieri di Campli per accertare eventuali responsabilità.

Nella provincia di Teramo la strada provinciale che attraversa lo Stampallone è stata interdetta temporaneamente per un lungo tratto a causa di focolai e alberi in strada. Sulla Provinciale 19 le squadre dell’ente sono intervenuti in molti tratti per liberare la strada dagli alberi. Situazioni difficili si sono registrate ad Altavilla e Valle Castellana. Ad Altavilla in particolare - piccola frazione di montorio - i vigili hanno sgomberato 60 residenti.