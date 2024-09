Cocaina liquida nascosta in un appartamento

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo, insieme ai militari della locale Stazione, hanno rinvenuto cocaina liquida durante una perquisizione in un appartamento privato. Nell'abitazione oltre al proprietario erano presenti altri due italiani e già noti dalle forse dell'ordine.

Nello scantinato sono stati rinvenuti diversi materiali chimici usati per il taglio e il camuffamento della sostanza stupefacente; inoltre sono stati scoperti 4 contenitori contenenti complessivamente 6 litri di liquido, verosimilmente stupefacente del tipo “cocaina”. Tutto il materiale rinvenuto, completo di maschere e guanti per la manipolazione dei prodotti chimici è stato posto sotto sequestro.

La sostanza sequestrata risulta inodore ed incolore inoltre è negativa ai controlli con “narcotest speditivi”, pertanto è stata sottoposta a un primo esame da parte tecnici della “Arta Abruzzo” i quali hanno accertato che il liquido sequestrato contiene sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Sono in corso accertamenti per stabilire la quantità della stessa disciolta nel liquido. Pertanto la posizione dei tre uomini è legata all’esito di tali esami.

Ma che cos'è la cocaina liquida? In poche parole lo stupefacente viene diluito in dei solventi e, una volta arrivato a destinazione, di nuovo riportato allo stato solido di polvere grazie al procedimento inverso. Il passaggio allo stato liquido rende difficile rilevarlo per l'alterazione delle proprietà radiologiche, ed è un modo sempre più usato dai cartelli per trasportare lo stupefacente anche in grandi quantità.

Certo, è necessario un processo più complicato per arrivare alla vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio, ma d'altra parte si diminuisce la possibilità di subire un sequestro. La citata tecnica di occultamento della sostanza non era mai stata censita nel territorio di questa provincia.