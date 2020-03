Coronavirus, negozi e sale scommesse aperte malgrado lo stop: fioccano le denunce

leggi anche:

Spostamenti ingiustificati fuori città: prime 15 denunce in Abruzzo

Nove segnalazioni in circolo privato a Chieti. A Vacri, i carabinieri soprendono 4 persone di Bucchianico e una a Guardiagrele, proveniente da fuori città, che voleva passeggiare ad alta quota. Un altro perché si era spostato in treno a Pescara per fare la spesa: tutti risponderanno di violazione al Dpcm del 9 marzo