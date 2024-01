Domani l'addio a Flagnani, una vita da balneatore

GIULIANOVA - Si svolgeranno domani alle 15 nel duomo di San Flaviano i funerali di Francesco Flagnani, storico titolare dello stabilimento Caprice, da tutti conosciuto come “Cannò”. Erede di una lunga tradizione di attività legate al mondo della balneazione (aveva iniziato con lo stabilimento Venere), con lui la città di Giulianova perde una figura di riferimento per tutti i balneatori. Flagnani è morto a 76 anni all’ospedale di Giulianova, dove era ricoverato da novembre per alcune patologie. Lascia la moglie Lina Iubini con i figli Biancamaria e Domenico.



