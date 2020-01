Due banditi con ascia e pistola all'assalto della sala slot: bottino 30mila euro

COLONNELLA. Armati di ascia e di pistola fanno irruzione nella sala slot e portano via 30mila euro. E' accaduto la notte scorsa, in contrada San Giovanni di Colonnella (Teramo). Due banditi, che secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori parlavano con accento straniero, si sono fatti consegnare il denaro dalla commessa, la quale aveva provveduto a prelevarlo dalle macchinette e dalla cassaforte della sala slot sotto la minaccia di un'arma, probabilmente, una pistola giocattolo. Poi sono fuggiti verso le Marche. Le indagini dei carabinieri per risalire agli autori della rapina potranno avvalersi delle immagini realizzate dall'impianto di videsorveglianza del locale.

