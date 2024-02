In 3mila al derby del Fadini, alte misure di sicurezza

GIULIANOVA. E’ il giorno dell'atteso derby tra la capolista Teramo ed il Giulianova seconda forza del campionato di Eccellenza. Grande spiegamento delle forze dell’ordine per evitare disordini e scontri. Allo stadio Fadini sono attesi circa 3mila spettaotori. Oltre 2.500 i supporters giallorossi mentre da Teramo sono attesi poco più di 670 tifosi. Tanti i tagliandi messi a disposizione della tifoseria biancorossa.

Imponente il servizio d’ordine, sono stati previsti due percorsi di accesso per la tifoseria teramana: uno da via Cupa, imposto come prioritario per le auto per raggiungere il settore riservato, e quello dalla stazione ferroviaria al Paese. Qui sono i bus della società Tua a fare la spola per trasferire al Fadini quei tifosi che scelgono il treno quale mezzo di trasporto per arrivare a Giulianova. Il fischio d’inizio alle ore 15.

Il derby tra Giulianova e Teramo è sicuramenti fra i più sentiti della regione e contrappone i due principali club della provincia di Teramo. L'incontro ha origini storiche, e la prima sfida ufficiale tra due formazioni giuliesi e teramane si giocò il 26 dicembre 1929 e vide fronteggiarsi la Pro Italia (in casacca blu) e l'A.S. Teramo (in casacca giallorossa, i colori adottati dai rivali a partire dal 1936). La prima sfida di carattere nazionale tra le due attuali società è invece datata 1939. Nel 1963 le due squadre si affrontarono per uno spareggio salvezza, giocato sul neutro di Ascoli Piceno, e nel 1994 per i quarti di finale del torneo per l'assegnazione dello Scudetto Dilettanti.

In totale le due squadre si sono affrontate 120 volte, 70 delle quali in campionato, 48 nelle coppe e 2 nella già citata Poule Scudetto. Tra i derby abruzzesi, Giulianova-Teramo è l'incontro maggiormente disputato in competizioni nazionali (Serie C, serie C1 e Serie C2) e, pertanto, è spesso definito derby d'Abruzzo.