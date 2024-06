Ladra seriale 60enne deve scontare 29 anni ai domiciliari

MOSCIANO. I carabinieri della Stazione di Mosciano Sant’Angelo su ordine del giudice dell’Aquila hanno arrestato (ai domiciliari) una donna sessantenne del posto poiché deve scontare un cumulo di pena pari a 29 anni e 20 giorni di reclusione per plurimi furti in abitazione. La misura che ha un carattere “alternativo” è stata concessa atteso che le condizioni di salute della donna non sono attualmente compatibili con la detenzione in carcere. L’arrestata avrà come fine pena l’anno 2042, in quanto ha già scontato alcuni periodi di detenzione già dal 2013.

Il curriculum criminale della donna è molto nutrito: annovera sul suo conto vari episodi di arresto e denunce per furti in abitazione a cui sono seguite in alcuni casi delle sentenze di condanna. Inoltre è stata destinataria di molteplici provvedimenti di allontanamento da diversi comuni abruzzesi ma anche nelle regioni: Marche, Molise e Lazio, dove è stata scoperta commettere furti in abitazione.