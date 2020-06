Renzi: noi stiamo con governo per dire di fare le cose / VIDEO

TERAMO. «Noi stiamo dalla parte di quelli che vogliono che la cassa integrazione arrivi in orario e che possibilmente si vada alla decontribuzione, noi siamo dalla parte di quelli che vogliono che le infrastrutture siano sbloccate, noi siamo quelli che hanno messo due milioni di euro per l'Abruzzo e dicono adesso spendiamoli». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, oggi a Teramo per presentare il suo ultimo libro «La mossa del cavallo».

Renzi in piazza con i bambini L'incontro del leader di Italia Viva nel capoluogo teramano (video di Luciano Adriani)

«Noi stiamo dalla parte dell'Italia» ha detto Renzi «e oggi significa stare dalla parte del governo per dire fai le cose, concretizza». Proprio sulla decisione di sostenere il governo Cinque Stelle Renzi ha poi aggiunto che «lo abbiamo fatto perché in quel momento Salvini chiedeva i pieni poteri. Se avessimo ascoltato Salvini avremmo avuto una gestione dell'emergenza sanitaria come quella del Brasile di Bolsonaro e una gestione dell'Europa come quella di Orban».

Renzi all'incontro con una scolaresca