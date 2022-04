Svastica sulla targa del partigiano

GIULIANOVA - La targa in piazza Giovanni Marà, giovane partigiano giuliese, sfregiata con una svastica. A denunciarlo è la sezione “Riccardo Cerulli” dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani.

«La lugubre presenza in città di elementi nazifascisti» è sottolineata dal presidente Roberto Di Sabatino, secondo il quale «non è un fatto isolato e guai a girarsi dall’altra parte». Il rappresentante della sezione giuliese dell’Anpi sottolinea che e da tempo in Abruzzo e in Italia si assiste a «rigurgiti» nazifascisti che fomentano odio, violenza e costituiscono una minaccia per la democrazia. (al.al.)

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA