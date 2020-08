A14, chiusa per tre notti l'entrata di Val Vibrata

PESCARA. La stazione Val Vibrata della autostrada A14 resterà chiusa per tre notti, da questa sera, per lavori di pavimentazione. Dalle 22 alle 6 del mattino successivo di lunedì 31 agosto, martedì 1 e mercoledì 2 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà inibito il traffico in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di San Benedetto del Tronto.

