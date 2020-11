A14, lavori durante la notte: chiuso il tratto pescarese

PESCARA. Da lunedì 30 novembre al via un’altra settimana di chiusure notturne su un tratto abruzzese e trafficato dell’autostrada A14. Le interruzioni al transito per auto, mezzi pesanti e moto, disposte dalla società concessionaria Autostrade per l’Italia, saranno necessarie per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione e pavimentazione.

Lunedì 30 novembre, martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, dalle 22 alle 5 del mattino, interdetto l’ingresso sul tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni, sia verso Bari che verso Ancona/Bologna.

Gli itinerari alternativi consigliati sono i seguenti: chi viaggia in direzione Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Ovest, potrà percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, e poi rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara Sud; chi invece viaggia in direzione Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Sud, potrà percorrere la tangenziale di Pescara, verso Chieti-Pescara-Ancona, e immettersi d nuovo sulla A14 alla stazione di Pescara Ovest.

Venerdì 4 dicembre, la stazione di Pescara Sud sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bari in direzione Ancona/Bologna, da mezzanotte alle 3 del mattino, per lavori di ispezione ai portali segnaletici. L’uscita alternativa consigliata è la stazione di Ortona.

