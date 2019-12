Abruzzo in tv, alla scoperta delle case di terra / PROMO VIDEO

Toccare una casa di terra è come accarezzare l’umanità. Vivere in una casa di terra è come tornare nel grembo materno. Possono avere vita eterna, le case di terra. Sono pezzi unici. Domenica 22 dicembre, dalle 13,20 alle 13,50 (con replica alle 22,30), su Rete 8, grazie all’architetto Gianfranco Conti, custode della cultura della terra cruda, e i ragazzi del Servizio Civile di Casalincontrada, si "entra" nel grembo materno.

Mezz’ora senza rete, il programma curato dal giornalista del Centro, Lorenzo Colantonio, con la regia di Antonio D’Ottavio, svela i segreti delle case di terra, le loro storie, come si costruiscono o si recuperano, quali vantaggi hanno e come proteggono dal terremoto grazie all’elasticità dell’argilla e della paglia che le compongono. Il tutto con musiche e filmati suggestivi. Hanno cent’anni le case di terra. In Abruzzo ne esistono 806, tra le province di Chieti, Pescara e Teramo. A Casalincontrada ce ne sono 124. Ed esiste una rete mondiale che diffonde la cultura del recupero di questi pezzi unici.