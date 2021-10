Abruzzo, scongiurati gli aumenti sulle autostrade

PESCARA. Pericolo scampato. Per ora. Due emendamenti al Decreto infrastrutture e trasporti approvati l’altra notte dall’ottava commissione parlamentare bloccano gli aumenti delle tariffe sulle autostrade italiane, comprese le tratte Roma-L’Aquila-Teramo (A24) e Torano-Pescara (A25). Aumenti – fino al 34,5%, autentiche batoste per migliaia di pendolari e autotrasportatori di Lazio e Abruzzo – che sarebbero dovuti scattare dal 1° gennaio 2022.

L’approvazione degli emendamenti non frena la mobilitazione. Perché l’obiettivo, adesso, è far approvare il Pef, poiano economico finanziario, della concessionaria autostradale "Strada dei Parchi" (Gruppo Toto). E una delegazione di sindaci abruzzesi e del Lazio incontra domani il ministro per le Infrastrutture.

